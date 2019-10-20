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  • 20.10.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 21:02

Kanarya'dan kritik 3 puan | Yukatel spor 1-2 (MAÇ SONUCU)

'in 8. haftasında , deplasmanda Yukatel spor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kanarya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kanarya'dan kritik 3 puan

'in 8. haftasında , deplasmanda Yukatel spor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kanarya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
26. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.



29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.



Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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