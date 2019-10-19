Aslan sonunda kükredi!.. Ligde 3 maçtır berabere kalan Galatasaray evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek kendine geldi. 14. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı çok şık vuruşu kaleci Muslera soluna uzanarak kurtardı.

İNANILMAZ POZİSYON KAÇTI

20'de Hakan vurdu, Muslera kurtardı. Fernando'nun şutu da direkten döndü. 22'de Andone ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı süper vuruşla golü attı: 1-0.

COFİE 2. SARIDAN ATILDI

41'de Galatasaray penaltı kazandı. Andone skoru 2-0'a taşıdı. 48. dakikada Cofie 2. sarı karttan adıldı ve Sivas 10 kişi kaldı. 56'da Emre çok sert vurdu, Samassa kurtardı

90+2'DE KORKU FİLMİ!

70'de Kone golü attı: 2-1. 74'te Babel mükemmel bir golle skoru 3-1'e getirdi. 84'te Erdoğan, Sivas'ı umutlandırdı: 3-2. 90+2'de Sivas, Djerlek'te müthiş fırsatı harcadı.

HAGİ'DEN SONRA İLK!

SİVAS önünde mükemmel futbolunu iki golle süsleyen Florin Andone ilginç bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcu, G.Saray'da 18 yıl sonra bir lig maçında iki gol atan ilk Rumen oyuncu oldu. Daha önce bunu 26 Mayıs 2001'de oynanan Trabzonspor maçında Gheorghe Hagi başarmıştı.