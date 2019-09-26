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Sürpriz olmadı derbi Çakır’ın

- derbisine ’ı atayan eleştiri oklarının hedefindeki , Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise ’ı görevlendirdi.

Sürpriz olmadı derbi Çakır’ın
Süper Lig'de kritik haftanın hakemleri açıklandı... Eleştiri oklarının hedefindeki MHK beklendiği gibi cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Pazar günkü Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde haftanın açılış maçı olan - karşılaşmasında düdük çalacak.



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