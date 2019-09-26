Sürpriz olmadı derbi Çakır’ın

Süper Lig'de kritik haftanın hakemleri açıklandı... Eleştiri oklarının hedefindeki MHK beklendiği gibi cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Pazar günkü Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde haftanın açılış maçı olan Başakşehir- Rize karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Ligde haftanın açılış maçı olan Başakşehir- Rize karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
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