UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti. VAR, grup aşamasının bitimiyle birlikte Avrupa Ligi'nde kullanılacak.
REAL MADRİD'DE SAKATLIK ŞOKU YAŞANDI
REAL Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu. Başarılı savunma oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve sahalardan 2 ile 3 hafta arasında uzak kalacağı belirtildi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'la aynı grupta yer alıyor.
DÖĞÜCÜ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE PEDAL ÇEVİRDİ
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında"Birlikte yürüyelim" çağrısı güvenli yürüyüş, paten gösterileri ve bisiklet turu aktiviteleri Sancaktepe'de Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleşti. Sancaktepe'liler Başkan Şeyma Döğücü ile birlikte 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
HALAND SAVAŞ ÇIKARDI
Salzburg'un genç golcüsü Haland, M.United ve R.Madrid'in radarına girdi. Norveçli futbolcunun vatandaşı Solskjaer sayesinde M.United'ın bir adım önde olduğu belirtildi.
SUMUDİCA TEMKİNLİ
Gazişehir G.Antep Teknik Direktörü Sumudica idman öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, "Göztepe son 3 maçtır gol yemedi. Yani zor bir maç olacak" diye konuştu.
KOLAROV BÜYÜLEDİ
Serie A ekibi Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, gösterdiği performansla göz doldurdu. 4 lig maçında 3 gol 1 asist yapan Sırp yıldız, attığı gollerle adeta büyüledi.
EFSANE ÇARE OLAMADI
Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın çalıştırdığı Arjantin ekiplerinden Plata, Cordoba'ya 2-1 mağlup oldu. La Plata, Maradona geldikten sonraki 2 maçı da kazanamadı.
REAL MADRİD'DE SAKATLIK ŞOKU YAŞANDI
REAL Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu. Başarılı savunma oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve sahalardan 2 ile 3 hafta arasında uzak kalacağı belirtildi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'la aynı grupta yer alıyor.
DÖĞÜCÜ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE PEDAL ÇEVİRDİ
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında"Birlikte yürüyelim" çağrısı güvenli yürüyüş, paten gösterileri ve bisiklet turu aktiviteleri Sancaktepe'de Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleşti. Sancaktepe'liler Başkan Şeyma Döğücü ile birlikte 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
HALAND SAVAŞ ÇIKARDI
Salzburg'un genç golcüsü Haland, M.United ve R.Madrid'in radarına girdi. Norveçli futbolcunun vatandaşı Solskjaer sayesinde M.United'ın bir adım önde olduğu belirtildi.
SUMUDİCA TEMKİNLİ
Gazişehir G.Antep Teknik Direktörü Sumudica idman öncesi açıklamalarda bulundu. Rumen hoca, "Göztepe son 3 maçtır gol yemedi. Yani zor bir maç olacak" diye konuştu.
KOLAROV BÜYÜLEDİ
Serie A ekibi Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, gösterdiği performansla göz doldurdu. 4 lig maçında 3 gol 1 asist yapan Sırp yıldız, attığı gollerle adeta büyüledi.
EFSANE ÇARE OLAMADI
Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın çalıştırdığı Arjantin ekiplerinden Plata, Cordoba'ya 2-1 mağlup oldu. La Plata, Maradona geldikten sonraki 2 maçı da kazanamadı.
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