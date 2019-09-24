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'de savunmaya derbi ayarı! Zanka'nın yanına ...

derbisinde defansın göbeği değişiyor. Yanal, Zanka’nın yanına ’i hazırlıyor. Orta sahada ise Gustavo-Emre-Tolga üçlüsü bir arada oynayacak.

Savunmaya derbi ayarı
Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü oturmayan savunma göbeğine çare aranıyor. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, radikal bir değişikliğe imza atmayı planlıyor.



ANTRENMANLARDA DENEYECEK
Ersun Yanal, defansın göbeğinde Zanka- ikilisini oynatmayı düşünüyor. İdmanlarda bunu denemeyi planlayan Yanal, karar değişikliğine gitmezse bu ikiliyi derbide sahaya sürecek.



ADİL RAMİ HALA HAZIR DEĞİL
Teknik patron 'ın bu kararı almasının başlıca nedeni Jalison'un stoper mevkini yadsıması ve Adil Rami'nin de henüz fizik-kondisyon olarak hazır olmaması oldu.



ORTA SAHADA ÜÇÜ BİR ARADA!
Orta sahada da değişiklik olacak. Yanal, Gustavo-Emre- Tolga ile orta sahayı üçleyecek. Bu durumda Kruse ileri üçlünün solunda görev yapacak. Isla ve Moses ise derbiye yedek başlayacak.

FENER TOPBAŞI YAPTI
derbisinin hazırlıkları dün başladı. takımdan ayrı çalıştı. Rodrigues ise tedavi oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazınlıklarına dün başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat ter döktü. Hasan Ali takımdan ayrı çalıştı. Sakat Rodrigues'un ise tedavisine devam edildi.




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