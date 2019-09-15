Trabzon G.Birliği maçında 3 puan odaklandı... Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban gibi yıldız isimlerini kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman galibiyet istiyor. Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda maçın önemine dikkat çekti.
RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYELİM
Başarılı hoca, "G.Birliği maçı zor olacak. Rakibi asla küçümsemeyelim. Şanssız sakatlıklar yaşadık ama biz Trabzonspor'uz. Bahanemiz olamaz. Kazanmalıyız" dedi.
SOSA 10 NUMARA OYNAYACAK
Ünal Karaman'ın Gençlerbirliği maçında Abdülkadir Parmak ve Mikel'i ortada, Sosa'yı ise 10 numarada oynatması bekleniyor. Sağ kanatta yine Avdijaj forma giyecek.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR!
Trabzon'da Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra sakatlıkları süren Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ogenyi Onazi de G.Birliği maç kodrosunda yer almayacak.
FIRTINA EVİNDE AFFETMİYOR!
G.Birliği'ni konuk edecek Trabzon son 6 iç saha maçını da kazandı...
Trabzon bugün evinde G.Birliği'ni konuk edecek. Geçtiğimiz sezon 22. haftadaki Alanyaspor maçının ardından evinde oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, ligdeki serisini sürdürmekte kararlı. Fırtına söz konusu maçlarda 14 gol atmayı başardı.
DANIEL STURRIDGE KADRODA!
Karadeniz Fırtınası'nın İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, teknik heyetin onay vermesi durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek. MR'a giren ve sonucu temiz çıkan yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçının son 20 dakikasında forma giymesi bekleniyor.
TRABZON KAPALI GİŞE OYNAYACAK
Trabzon taraftarı G.Birliği ile oynanacak maçta tribünleri dolduracak. 31 bin kombineli taraftarın yanı sıra satışa sunulan 7 bin civarındaki bilet de tükendi.
RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYELİM
Başarılı hoca, "G.Birliği maçı zor olacak. Rakibi asla küçümsemeyelim. Şanssız sakatlıklar yaşadık ama biz Trabzonspor'uz. Bahanemiz olamaz. Kazanmalıyız" dedi.
SOSA 10 NUMARA OYNAYACAK
Ünal Karaman'ın Gençlerbirliği maçında Abdülkadir Parmak ve Mikel'i ortada, Sosa'yı ise 10 numarada oynatması bekleniyor. Sağ kanatta yine Avdijaj forma giyecek.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR!
Trabzon'da Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra sakatlıkları süren Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ogenyi Onazi de G.Birliği maç kodrosunda yer almayacak.
FIRTINA EVİNDE AFFETMİYOR!
G.Birliği'ni konuk edecek Trabzon son 6 iç saha maçını da kazandı...
Trabzon bugün evinde G.Birliği'ni konuk edecek. Geçtiğimiz sezon 22. haftadaki Alanyaspor maçının ardından evinde oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, ligdeki serisini sürdürmekte kararlı. Fırtına söz konusu maçlarda 14 gol atmayı başardı.
DANIEL STURRIDGE KADRODA!
Karadeniz Fırtınası'nın İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, teknik heyetin onay vermesi durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek. MR'a giren ve sonucu temiz çıkan yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçının son 20 dakikasında forma giymesi bekleniyor.
TRABZON KAPALI GİŞE OYNAYACAK
Trabzon taraftarı G.Birliği ile oynanacak maçta tribünleri dolduracak. 31 bin kombineli taraftarın yanı sıra satışa sunulan 7 bin civarındaki bilet de tükendi.
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