Beşiktaş'ta Diaby'den sevindirici haber... Önceki gün yüksek ateş nedeniyle serum takılan Malili futbolcu dünkü idmana çıktı. Bu gelişme teknik heyeti mutlu etti. Bu arada arka adalesinde sorun olan Dorukhan idmana çıkmadı. Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı. Bu arada ABD Milli Takımı'nda bulunan Tyler Boyd dışındaki bütün milliler takıma dönerken Adem Ljajic koşu çalışması gerçekleştirdi.
CANER ERKİN BİR ADIM ÖNDE
Ligde ilk 3 maçta 1 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Caner Erkin'in Gazişehir karşılaşmasında Rebocho'ya göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.
ELNENY'İN İLK MAÇ HEYECANI
Beşiktaş'ta Mısırlı futbolcu Elneny'i ilk maç heyecanı sardı. Ümraniye ile oynanan özel maçta alkış alan Mısırlı yıldızın göstereceği performans merakla bekleniyor.
CANER ERKİN BİR ADIM ÖNDE
Ligde ilk 3 maçta 1 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Caner Erkin'in Gazişehir karşılaşmasında Rebocho'ya göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.
ELNENY'İN İLK MAÇ HEYECANI
Beşiktaş'ta Mısırlı futbolcu Elneny'i ilk maç heyecanı sardı. Ümraniye ile oynanan özel maçta alkış alan Mısırlı yıldızın göstereceği performans merakla bekleniyor.
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