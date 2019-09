da son günlerde yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken özellikle Abdülkadir Ömür için ciddi ihmaller yapıldığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin 25 milyon Euro'yu bulan tekliflere rağmen satmadığı genç futbolcu sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle dün Almanya 'da ameliyat olurken,20 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ile ilgili gelişmeler şöyle olmuştu: Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında dizinde ağrı hisseden Abdülkadir kendini yere bırakmış veAbdülkadir'i 6 ay sahalardan uzak tutacak hatalar da bununla başladı. Bordo-mavili futbolcu dinlendirildikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile oynanan rövanş maçında sahaya sürüldüMaçın ardından kulüpten yapılan açıklamada ise oyuncunun sol dizinde ödem oluştuğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.Genç futbolcu bu süreçte ağrılarının bir türlü geçmediğini belirterek eski kulüp doktoru ve şu an Milli Takım 'da görev yapanŞentürk kısa bir MR incelemesinin ardından oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı olduğunu veTetkiklerin derinleşmesiyleBununüzerine de yönetim Abdülkadir'inMR sonucuna bakarak ödem olduğunuiddia eden kulüp doktoruYıldız futbolcunun ilk MR'ını çekenhastanedeki radyologların da,Abdülkadir ameliyat sonrası bu fotoğrafı paylaşarak şu yorumu yaptı: "Unutma. Her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa, hüzünleri ferahlığa çeviren bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Elhamdülillah. Trabzonspor 'un çarşamba günü yaptığı idmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede talihsiz bir şekilde sakatlanarak 5. tarak kemiğinde kırık meydana gelen Ekuban sosyal medyadan taraftara mesaj gönderdi: "Futbol verir ve futbol alır. Tıpkı hayat gibi. Ne yazık ki en az 1 ay sahalardan uzak kalacağım. Bir ameliyat olacağım. Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim."