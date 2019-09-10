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'ta görev başına

'ta Gazişehir maçının taktiği belirlendi... Beşiktaş’ın yeni yıldızı Gazişehir önünde tek forvet olarak görev yapacak. N’Koudou ise bu maçta sol kanatta görev yapacak.

Diaby görev başına
Beşiktaş'ta Gazişehir maçının taktiği belirlendi... Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak maçta son 'i forvete kaydırmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece bu futbolcu ilk kez bir resmi maçta Siyah- Beyazlı formayı giyecek. Sol kanatta ise N'Koudou görev yapacak Avcı'nın sağ kanatta ise mecburiyetten dolayı Lens'e forma vereceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby, Gazişehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Malili futbolcunun deplasmanda oynanacak maçta forvette oynatılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.

MALİLİ SİFTAH YAPACAK
'ın Malili futbolcusu Diaby, bu haftaki Gazişehir maçında siftah yapacak. Başarılı futbolcunun göstereceği performansı ve yardımcıları merakla bekliyor.

DOUGLAS'A ŞANS DOĞDU
Güneş'in Ümraniye maçında performansından çok memnun kaldığı Douglas'ı ise orta sahada oynatmayı düşündüğü ama son kararını vermediği belirlendi. Sol bekte ise yine 'in yer alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA ATİBA ÇALIŞMAYA KATILDI!
Beşiktaş Gazişehir ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı belirtildi.
Özel olarak hazırlanıyor

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