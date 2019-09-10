Beşiktaş'ta Gazişehir maçının taktiği belirlendi... Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak maçta son transfer Diaby'i forvete kaydırmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece bu futbolcu ilk kez bir resmi maçta Siyah- Beyazlı formayı giyecek. Sol kanatta ise N'Koudou görev yapacak Avcı'nın sağ kanatta ise mecburiyetten dolayı Lens'e forma vereceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby, Gazişehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Malili futbolcunun deplasmanda oynanacak maçta forvette oynatılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
MALİLİ SİFTAH YAPACAK
Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Diaby, bu haftaki Gazişehir maçında siftah yapacak. Başarılı futbolcunun göstereceği performansı Abdullah Avcı ve yardımcıları merakla bekliyor.
DOUGLAS'A ŞANS DOĞDU
Güneş'in Ümraniye maçında performansından çok memnun kaldığı Douglas'ı ise orta sahada oynatmayı düşündüğü ama son kararını vermediği belirlendi. Sol bekte ise yine Caner Erkin'in yer alması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA ATİBA ÇALIŞMAYA KATILDI!
Beşiktaş Gazişehir ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı belirtildi.
Özel olarak hazırlanıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby, Gazişehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Malili futbolcunun deplasmanda oynanacak maçta forvette oynatılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
MALİLİ SİFTAH YAPACAK
Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Diaby, bu haftaki Gazişehir maçında siftah yapacak. Başarılı futbolcunun göstereceği performansı Abdullah Avcı ve yardımcıları merakla bekliyor.
DOUGLAS'A ŞANS DOĞDU
Güneş'in Ümraniye maçında performansından çok memnun kaldığı Douglas'ı ise orta sahada oynatmayı düşündüğü ama son kararını vermediği belirlendi. Sol bekte ise yine Caner Erkin'in yer alması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA ATİBA ÇALIŞMAYA KATILDI!
Beşiktaş Gazişehir ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlığı geçen Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı belirtildi.
Özel olarak hazırlanıyor
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