12 Dev Adam dağları aştı

12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Kupası klasman grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı. Türkiye, maçın son 5 dakikasında yaptığı iyi savunmayla rakibini devirdi. 35. dakikada 65-53'lük skorla 12 sayı geriye düşen milliler, kalan sürede sadece 9 sayı yerken, rakip potaya 26 sayı bıraktı. A Milli Takım, olimpiyat elemelerine katılma yolundaki son maçında Yeni Zelanda ile yarın karşılaşacak. Türkiye, Yeni Zelanda'yı da yendiği takdirde O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.
ANAHTAR İSİM METECAN!
Kenardan gelen Metecan Birsen, 25 dakikada 15 sayı ve 8 ribauntluk performans ortaya koyayark galibiyette büyük rol oynadı.
SON 5 DAKİKA ÇILGINCAYDI
A Milli Takımımız'ın koçu Ufuk Sarıca, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Karadağ maçının son 5 dakikası çılgıncaydı. Baskılı savunmayla kazandık" dedi.
ANAHTAR İSİM METECAN!
Kenardan gelen Metecan Birsen, 25 dakikada 15 sayı ve 8 ribauntluk performans ortaya koyayark galibiyette büyük rol oynadı.
SON 5 DAKİKA ÇILGINCAYDI
A Milli Takımımız'ın koçu Ufuk Sarıca, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Karadağ maçının son 5 dakikası çılgıncaydı. Baskılı savunmayla kazandık" dedi.
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