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dağları aştı

A Milli Basketbol Takımımız, ’nda Karadağ’ı yıktı. Ay-Yıldızlılar, olimpiyat umutlarını ise ile oynayacağı maça bıraktı. , Yeni Zelanda'yı da yendiği takdirde O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

12 Dev Adam dağları aştı
12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Kupası klasman grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı. Türkiye, maçın son 5 dakikasında yaptığı iyi savunmayla rakibini devirdi. 35. dakikada 65-53'lük skorla 12 sayı geriye düşen milliler, kalan sürede sadece 9 sayı yerken, rakip potaya 26 sayı bıraktı. A , olimpiyat elemelerine katılma yolundaki son maçında ile yarın karşılaşacak. , Yeni Zelanda'yı da yendiği takdirde O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

ANAHTAR İSİM METECAN!
Kenardan gelen Metecan Birsen, 25 dakikada 15 sayı ve 8 ribauntluk performans ortaya koyayark galibiyette büyük rol oynadı.



SON 5 DAKİKA ÇILGINCAYDI
A Milli Takımımız'ın koçu , "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Karadağ maçının son 5 dakikası çılgıncaydı. Baskılı savunmayla kazandık" dedi.

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