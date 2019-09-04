6 futbolcu için veda mesajı

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında takımdan ayrılan Tolga Zengin, M.Pektemek, Kagawa, Adriano, Medel ve Quaresma'ya, "Emekleriniz için teşekkürler" ifadesini kullandı.
QUARESMA BİZE İHTAR GÖNDERDİ
Fikret Orman Quaresma'yı göndermelerindeki en önemli nedenin kendilerine 3 kez ihtar göndermesi olduğunu söyledi.
QUARESMA BİZE İHTAR GÖNDERDİ
Fikret Orman Quaresma'yı göndermelerindeki en önemli nedenin kendilerine 3 kez ihtar göndermesi olduğunu söyledi.
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