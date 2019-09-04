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6 futbolcu için veda mesajı

ayrılan 6 oyuncu için paylaşımda bulundu.

6 futbolcu için veda mesajı
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında takımdan ayrılan , M.Pektemek, Kagawa, Adriano, ve Quaresma'ya, "Emekleriniz için teşekkürler" ifadesini kullandı.

QUARESMA BİZE İHTAR GÖNDERDİ
Fikret Orman Quaresma'yı göndermelerindeki en önemli nedenin kendilerine 3 kez ihtar göndermesi olduğunu söyledi.

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