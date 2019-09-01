Fenerbahçe - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebileceksiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muric

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR CANLI

MAÇTAN NOTLAR

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

9 SEZON SONRA 3'TE 3 PEŞİNDE

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

KADIKÖY'DE 12 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

DEV REKABETTE 124. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.