Ege derbisinde kazanan yok

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı. 15'te Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 25'te Rodallega'nın attığı gol VAR'la iptal edildi. 34'te Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı. İlk yarı golsüz sona erdi.
GÖZTEPE FIRSATI KULLANAMADI...
75. dakikada Göztepe VAR kararıyla penaltı kazandı. Lopes de 2. sarıdan kırmızı gördü. Soner Aydoğdu'nun vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Maç 0-0 bitti. Göztepe ilk puanını alırken, Denizli maç fazlasıyla lider oldu.
GÖZTEPE FIRSATI KULLANAMADI...
75. dakikada Göztepe VAR kararıyla penaltı kazandı. Lopes de 2. sarıdan kırmızı gördü. Soner Aydoğdu'nun vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Maç 0-0 bitti. Göztepe ilk puanını alırken, Denizli maç fazlasıyla lider oldu.
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