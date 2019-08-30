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Gustavo Vidal’e bağlı!

’nin uzun sürdedir peşinde olduğu Gustavo için yeni ibr iddia ortaya atıldı. yüzünden sıkıntı yaşayan , ’dan Vidal’i satın almak istiyor. Anlaşma sğalanırsa kaynak için Gustavo’yu hemen Fener’e satacak.

Gustavo Vidal’e bağlı!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavo'nun takımı Marsilya için harekete geçiyor... Sporx. com'un servis ettiği habere göre Marsilya, Luiz Gustavo'nun satışından elde edilecek para ile Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer edecek. Barcelona'da aradığı ortamı bulamayan Şilili orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde ayrılmak istediğini belirtimişti. UEFA ile FFP anlaşması bulunan Marsilya kulübü de bu transfer için Gusvato'yu satmak zorunda. Fenerbahçe, Marsilya'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmişti. Marsılya ise rakamın 6.5 milyon Euro olmasında ısrarcıydı.

GUSTAVO SON MAÇTA YEDEKTİ
Gustavo'nun Nice maçında yedek kalması "'ye gelecek" iddialarını güçlendirdi.

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