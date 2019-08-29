Ricardo Quaresma Kasımpaşa’da!

Disiplinsiz hareketleri sonrasında Beşiktaş'ta satış listesine konulup kadro dışı bırakılan Ricardo Quaresma'nın yeni adresi belli oldu... Portekizli yıldız, ligin İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa ile her konuda anlaştı. Beşiktaş'ta 1 milyon 750 bin Euro kazanan 35 yaşındaki Quaresma'nın Kasımpaşa'nın 950 bin Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi. Tecrübeli yıldız bugün Mavi- Beyazlı takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Spor
- 29.08.2019
- Gazete
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