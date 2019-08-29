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’ta kalan ’nın 950 bin Euro’luk teklifini kabul etti.

Ricardo Quaresma Kasımpaşa’da!
Disiplinsiz hareketleri sonrasında Beşiktaş'ta satış listesine konulup bırakılan Ricardo Quaresma'nın yeni adresi belli oldu... Portekizli yıldız, ligin İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa ile her konuda anlaştı. Beşiktaş'ta 1 milyon 750 bin Euro kazanan 35 yaşındaki Quaresma'nın Kasımpaşa'nın 950 bin Euro'luk teklifine 'evet' dediği öğrenildi. Tecrübeli yıldız bugün Mavi- Beyazlı takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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