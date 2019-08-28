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Kupa heyecanı başlıyor

1. ön eleme turu maçları başlayor. BugünY ozgatspor-Aksaray Belediye ile Soma-Akşehir maçları A Spor’dan canlı yayınlanacak...

Kupa heyecanı başlıyor
1. ön eleme turunda bugün ve yarın toplam 22 maç yayınlanacak. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Toplam 5 karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bugün 14.00'te Yozgat 1959-Aksaray Bld, 16.30'da Soma-Akşehir karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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