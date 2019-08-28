Kupa heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. ön eleme turunda bugün ve yarın toplam 22 maç yayınlanacak. Kupa heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Toplam 5 karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bugün 14.00'te Yozgat 1959-Aksaray Bld, 16.30'da Soma-Akşehir karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
- Spor
- 28.08.2019
- Gazete
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