Beşiktaş ön libero transferine yoğunlaştı... Son olarak kadrosuna Tottenham'dan Nkoudou'yu katan Siyah-Beyazlı yönetim şimdi de ön libero arayışlarına hız verdi. Listede bulunan ilk isim olan Lemina için Southampton ile pazarlıklar aralıksız olarak devam ediyor.
TÜM GÖZLER SOUTHAMPTON'DA
Southampton'a kiralama teklifinde bulunan ve cevabı bekleyen Beşiktaş Yönetimi B Planı'nı da belirledi. Listedeki 2. ismin Lille'de forma giyen Thiago Maia olduğu ortaya çıktı.
LILLE'DE PLANLAR ARASINDA YOK
Fransız kulübünde 3. sezonunu geçiren Maia Lille'nin bu sezonki kadrosunda düşünülmüyor. İstikbal vaat eden 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için de kiralama teklifi yapılacak.
BU HAFTA HER ŞEY NETLEŞECEK
Yönetim Lemina için Southampton'la anlaşma sağlayamadığı takdirde Lille ile masaya oturarak bu transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 27 MAÇTA OYNADI
Lille'de geçtiğimiz sezon 27 maçta oynayan Maia 1 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun Lemina'da sorun çıktığı takdirde kiralanması bekleniyor.
TÜM GÖZLER SOUTHAMPTON'DA
Southampton'a kiralama teklifinde bulunan ve cevabı bekleyen Beşiktaş Yönetimi B Planı'nı da belirledi. Listedeki 2. ismin Lille'de forma giyen Thiago Maia olduğu ortaya çıktı.
LILLE'DE PLANLAR ARASINDA YOK
Fransız kulübünde 3. sezonunu geçiren Maia Lille'nin bu sezonki kadrosunda düşünülmüyor. İstikbal vaat eden 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için de kiralama teklifi yapılacak.
BU HAFTA HER ŞEY NETLEŞECEK
Yönetim Lemina için Southampton'la anlaşma sağlayamadığı takdirde Lille ile masaya oturarak bu transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 27 MAÇTA OYNADI
Lille'de geçtiğimiz sezon 27 maçta oynayan Maia 1 asist yaptı. 22 yaşındaki futbolcunun Lemina'da sorun çıktığı takdirde kiralanması bekleniyor.
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