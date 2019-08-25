Gustavo adım adım Fener’e Marsilya’nın 8 milyon Euro istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 7 milyon Euro önerdi. İki kulübün bu transfer için el sıkışması artık an meselesi.

Fenerbahçe transferdeki 1 numaralı hedefi olan Luiz Gustavo için Marsilya ile anlaşmak üzere... Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı orta saha için 8 milyon Euro talep eden Fransız ekibine Sarı-Lacivertliler son olarak 7 milyon Euro teklif etti. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyuncu satması gereken Fransız ekibinin bu teklif sonrası Brezilyalı orta sahayı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.



GUSTAVO TAMAM...

Marsilya'yı büyük oranda ikna eden ve Gustavo ile de her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro ücret önerdiği öğrenildi. Ligde ikide iki yaparak zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de taraftarlar da büyük bir heyecanla Luiz Gustavo'nun Sarı-Lacivertli formayı giyeceği günü bekliyor.