Fenerbahçe geriye düştüğü maçta son dakikada güldü! ki şutu direkten dönen F.Bahçe, 32’de Crivelli’nin golünü engelleyemedi. Ancak 78’de Vedat Muriç ve 90+3’te Dirar’ın şık golleri üç puanı getirdi. Vedat mücadelesiyle de alkış topladı.

FENER coştu bir kere... Sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyeti ile başlayan Sarı-Lacivertliler dün de zorlu Başakşehir deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak 2'de 2 yaptı. 3. dakikada Visca'nın direkt kaleye yolladığı frikiği Altay kornere çeldi.



İKİ ŞUT DİREKTE PATLADI

16. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Vedat'ın vuruşu üst direkten döndü. 31. dakikada bu kez Deniz Türüç direğe takıldı. Bu atağın dönüşünde

Başakşehir golü buldu



CRİVELLİ'DEN MÜTHİŞ GOL

KALECİ Mert'in mükemmel pasına hareketlenen Crivelli çok şık bitirdi: 1-0. 53'te Visca'nın şık vuruşu direkten geri döndü. 61. dakikada Visca bomboş pozisyonda Altay'ı geçemedi.



TOLGA'DAN MÜKEMMEL PAS

78. dakikada maça eşitlik geldi. Tolga'nın harika pasında Vedat Muriç gelişine sert vurdu: 1-1. 90+3. dakikada Ferdi'nin ortasına arka direkte Dirar kafayı vurdu: 1-2.



HER YERDE SAVAŞTI YİNE GOLÜNÜ ATTI

TRANSFER döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vedat Muriç sezona fırtına gibi başladı. Geçen hafta Gazişehir ağlarına harika bir gol bırakan Kosovalı yıldız dün de Başakşehir'i boş geçmedi. Vedat mücadelesiyle de alkış topladı.