SPARTA Prag'ı 2-2'nin rövanşında 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Trabzonspor'da büyük coşku yaşanıyor... Yerel basın, 3 yıl aradan sonra Avrupa arenasına çok iyi bir geri dönüş yapan Bordo-Mavili takımla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Trabzonspor'a övgüler yağdıran gazeteler, play-off turundaki rakip olan AEK'ya mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

"SÖR'LORDLAR GELİYOR"

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, Bordo-Mavililer'in gol sevinci yaşadığı fotoğrafı kullanarak, "Tarihi Trabzon yazar!" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Novak fişi çekti", "Bu kolbastı hiç bitmesin" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi de "Avrupa'nın yıldızı" ve "Trabzon fişi çekti" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı. Karadeniz'de Son Nokta ise ilk sayfasında, "Avrupai Fırtına" başlığıyla çıktı. Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında, "This is Trabzon!", "Bekle bizi AEK 'Sör'lord geliyor" dedi.