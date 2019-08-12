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’ın ’un 21 yaşındaki ön liberosu ile anlaşmaya artık çok yakın

Mehmet Aslan’a yakın
Galatasaray bir yandan yurt dışında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yurt içinde yıldız adaylarını kıskaca aldı.

BAYRAMDAN SONRA!
Aslan, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listesine giren 20 yaşındaki ön libero ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerle, Eskişehir yetkililerinin başramdan sonra bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.

2021'DE SONA ERİYOR
Mehmet Özcan'ın Es-Es ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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