Transfer çalışmalarını çok planlı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka sesleri yükseliyor... Siyah-Beyazlı yönetimin uzun süredir gündeminde yer alan Ukraynalı kanat oyuncusunun Instagram'dan yaptığı paylaşım çok büyük heyecan yarattı. Konoplyanka resminin altına 'siyah beyaz' emoji koydu. Bu gelişme, "Konoplyanka Beşiktaş ile anlaştı" şeklinde yorumlandı. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu ile el sıkışan Siyah-Beyazlılar, Schalke ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş ayrıca Southampton'lı Mohamed Elyounoussi ve Everton'lı Yannick Bolasie konusunda da temaslarda bulunuyor.



İŞTE Yevhen Konoplyanka'nın yaptığı Instagram paylaşımı.