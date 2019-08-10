BEŞİKTAŞ ile ilgili Alman medyasından flaş bir transfer iddiası geldi... Son olarak stopere Victor Ruiz takviyesi yapan Kara Kartal'ın Borussia Dortmund'da istenilmeyen adam ilan edilen Ömer Toprak'ın peşinde olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Victor Ruiz-Vida ikilisi dışında stopere bir isim daha istediği biliniyor.
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