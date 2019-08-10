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'ın hedefi !

Alman medyası, Dortmund’ta düşünülmeyen ’ı ’ın istediğini yazdı...

Kartal'ın hedefi Ömer Toprak!

BEŞİKTAŞ ile ilgili Alman medyasından flaş bir transfer iddiası geldi... Son olarak stopere Victor Ruiz takviyesi yapan 'ın Borussia Dortmund'da istenilmeyen adam ilan edilen 'ın peşinde olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Victor Ruiz-Vida ikilisi dışında stopere bir isim daha istediği biliniyor.

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