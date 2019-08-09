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başka takıma kiralanacak!

i karşılığında gelen , bu sezon kadroya alınmayacak...

Edgar Le başka takıma kiralanacak!
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın i karşılığında bedelsiz olarak Lille kulübünden kadrosuna kattığı konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Feyenoord kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

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