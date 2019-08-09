Edgar Le başka takıma kiralanacak!

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bedelsiz olarak Lille kulübünden kadrosuna kattığı Edgar Le konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Feyenoord kulübünün oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.
- Spor
- 09.08.2019
- Gazete
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