130 milyonluk imza

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı Fransız ekibi Lille'e satarak nasıl bir karlı anlaşma yaptığı detayların ortaya çıkmasının ardından iyice anlaşıldı. Yusuf'u 16 milyon Euro bonservis, bununla birlikte 1.5 miyon Euro da başarı bonusu ile birlikte Lille'e satan Trabzonspor, bu transferde takas olarak Portekizli stoper Edgar Miguel Le'yi de kadrosuna kattı. Edgar Le'nin piyasa değerinin 3.5 milyon Euro olduğu hesaba katılırsa Yusuf'un Lille'e maliyeti 21 milyon Euro'yu (Yaklaşık 130 milyon TL) buldu. Bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay ise bu rakama dahil değil. Dün önce tesisleri gezen, ardından da Lille ile ilk idmanına çıkan Yusuf Yazıcı da bir teşekkür mesajı yayınlayarak Trabzon camiasına veda etti.
12 numara Lille formasını giyen ve ilk idmanına çıkan Yusuf, Fransa'da babası ve ağabeyi ile birlikte poz verdi.
Yusuf Yazıcı Lille'deki ilk çalışmasından hemen önce dev bir Türk bayrağı ile ülkesine mesaj gönderdi.
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