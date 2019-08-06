G.Saray Chelsea'nin Fransız ön liberosu Tiemoue Bakayoko transferi için gözünü karattı. İngiliz medyası, Cimbom'un Bakayoko için Chelsea ile masaya oturduğunu belirtti. Londra ekibinin hocası Frank Lampard'ın Fransız 6 numara Bakayoko'yu istemediği de haberde yer aldı.
ONUN İÇİN AYRILIK KAÇINILMAZ
İNGİLİZ basını, Bakayoko'nun Chelsea'nin oynadığı hazırlık maçlarında sadece 185 dakika görev aldığını ve ayrılığın da kaçınılmaz olduğunu iddia etti.
ANLAYIŞ BEKLİYOR
G.SARAY'IN kiralık olarak istediği Bakayoko için İngiliz medyası, "G.Saray, oyuncunun maaşı için Chelsea'den anlayış bekliyor" ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
FRANSIZ yıldız geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Milan'ın yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu geçen sezon 42 maça çıktı. 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.
BAKAYOKO GÖZ KIRPTI!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Bakayoko, bir taraftarın kendisine gönderdiği "Come to Galatasaray" tweetini beğendi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fransız yıldızın tepkisi sonrası adeta kendinden geçti.
2022 YILINA KADAR CHELSEA'DE
TIEMOUE Bakayoko'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda sadece 1 kez oynadı... Bakayoko'nun Fildişi Sahili pasaportu da bulunuyor.
ONUN İÇİN AYRILIK KAÇINILMAZ
İNGİLİZ basını, Bakayoko'nun Chelsea'nin oynadığı hazırlık maçlarında sadece 185 dakika görev aldığını ve ayrılığın da kaçınılmaz olduğunu iddia etti.
ANLAYIŞ BEKLİYOR
G.SARAY'IN kiralık olarak istediği Bakayoko için İngiliz medyası, "G.Saray, oyuncunun maaşı için Chelsea'den anlayış bekliyor" ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
FRANSIZ yıldız geçtiğimiz sezon 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Milan'ın yolunu tutmuştu. Yıldız oyuncu geçen sezon 42 maça çıktı. 1 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.
BAKAYOKO GÖZ KIRPTI!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Bakayoko, bir taraftarın kendisine gönderdiği "Come to Galatasaray" tweetini beğendi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fransız yıldızın tepkisi sonrası adeta kendinden geçti.
2022 YILINA KADAR CHELSEA'DE
TIEMOUE Bakayoko'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda sadece 1 kez oynadı... Bakayoko'nun Fildişi Sahili pasaportu da bulunuyor.
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