Sturridge için kritik saatler

Trabzonspor'da tek gündem forvet transferi... Taraftarlar özellikle Daniel Sturridge transferinin bitmesini dört gözle beklerken, Bordo- Mavililer 2 gün içinde transferi gerçekleştiremezse alınacak isim Avrupa Ligi'nde çıkılacak Sparta Prag maçlarında forma giyemeyecek. Avrupa Ligi'nde 3. Ön eleme maçlarına çıkacak olan takımların 2 Ağustos'ta UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gerekiyor. Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 8 Ağustos'ta oynayacak.
TARAFTAR GOLCÜ NÖBETİNDE
Trabzon taraftarı geç saatlere kadar Sturridge için nöbet tutuyor.
TARAFTAR GOLCÜ NÖBETİNDE
Trabzon taraftarı geç saatlere kadar Sturridge için nöbet tutuyor.
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