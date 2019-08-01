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Sturridge için kritik saatler

Fırtına, Sturridge’den gelecek haberi bekliyor... İki gün içinde gerçekleşmezse yeni forvet Prag’a karşı oynamayacak.

Sturridge için kritik saatler
Trabzonspor'da tek gündem forvet i... Taraftarlar özellikle Daniel Sturridge transferinin bitmesini dört gözle beklerken, Bordo- Mavililer 2 gün içinde transferi gerçekleştiremezse alınacak isim Avrupa Ligi'nde çıkılacak Sparta Prag maçlarında forma giyemeyecek. 'nde 3. Ön eleme maçlarına çıkacak olan takımların 2 Ağustos'ta UEFA'ya kadrosunu bildirmesi gerekiyor. Fırtına, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 8 Ağustos'ta oynayacak.

TARAFTAR GOLCÜ NÖBETİNDE
taraftarı geç saatlere kadar Sturridge için nöbet tutuyor.

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