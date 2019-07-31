Indi sakata bindi!

Stoper mevkine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Stoke City'nin Hollandalı savunma oyuncusu Martins Indi ile anlaşma sağlamıştı. Herkes transferin açıklanmasını beklerken hiç de istenmeyen bir gelişme yaşandı. Stoke City'de Martins Indi ile aynı bölgede forma giyen Ryan Shawcross'un hazırlık maçında ayağı kırıldı.
INDI BAŞKA BAHARA!
Talihsiz gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Martins Indi'nin Beşiktaş'a transferine artık sıcak bakmadığı ifade edildi. Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones'dan da bu yönde bir açıklama geldiği öğrenildi.
INDI BAŞKA BAHARA!
Talihsiz gelişmenin ardından İngiliz kulübünün Martins Indi'nin Beşiktaş'a transferine artık sıcak bakmadığı ifade edildi. Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones'dan da bu yönde bir açıklama geldiği öğrenildi.
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