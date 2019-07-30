Avrupa'da yeni sezon öncesi en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup, bugün başlayacak. Alman devi Bayern Münih'in ev sahipliği yapacak turnuvada Real Madrid ve Tottenham da mücadele edecek. Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Cup'taki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak. Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, 19.00'da karşı karşıya gelecek. İlk günün kazanan takımları, yarın final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise 3.'lük mücadelesi yapacak. Maçlar berabere biterse doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.
ALMANYA'DA BÜYÜK COŞKU
Gurbetçi taraftarlarımız, Fenerbahçe'yi Almanya'da büyük coşkuyla karşıladı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, futbolculardan imza almak için adeta yarıştı. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular gösterilen ilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
ALMANYA'DA BÜYÜK COŞKU
Gurbetçi taraftarlarımız, Fenerbahçe'yi Almanya'da büyük coşkuyla karşıladı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, futbolculardan imza almak için adeta yarıştı. Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular gösterilen ilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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