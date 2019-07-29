Para çok önemli!

F.Bahçe'nin yıldızı Max Kruse çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye gitmemde para, elbette ki önemli bir faktör. Bu noktada kimseyi kandıramam. Ancak geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi.
- Spor
- 29.07.2019
- Gazete
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