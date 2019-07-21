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gazeteci ’ya göre Sarı- Lacivertliler, Juve’nin 32 yaşındaki 6 numarası ile pazarlık halinde. Alman yıldız 2015 yılında İspanyol devi Real Madrid'den İtalyan ekibi 'a olmuş ve Siyah-Beyazlılarla 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.




Yaptığı flaş transferlerle taraftarını coşturan Fenerbahçe yeni bir bombaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Real Madrid ve Juventus gibi dev takımlarda forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın peşinde... Hatta ilk görüşme de yapıldı.

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