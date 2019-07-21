Yaptığı flaş transferlerle taraftarını coşturan Fenerbahçe yeni bir bombaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Real Madrid ve Juventus gibi dev takımlarda forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın peşinde... Hatta ilk görüşme de yapıldı.
- Spor
- 21.07.2019
- Gazete
Fenerbahçe Sami Khedira ile masada
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio’ya göre Sarı- Lacivertliler, Juve’nin 32 yaşındaki 6 numarası ile pazarlık halinde. Alman yıldız Sami Khedira 2015 yılında İspanyol devi Real Madrid'den İtalyan ekibi Juventus'a transfer olmuş ve Siyah-Beyazlılarla 127 maçta 21 gol, 13 asistlik katkıda bulundu.
Yaptığı flaş transferlerle taraftarını coşturan Fenerbahçe yeni bir bombaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Real Madrid ve Juventus gibi dev takımlarda forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın peşinde... Hatta ilk görüşme de yapıldı.
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