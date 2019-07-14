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: için savaşacağım

, “’de oynayacağım için gurur duyuyorum. forma için savaşacağım” dedi.

Çubuklu için savaşacağım
Fenerbahçe'nin kiralama ücreti ödemeden 2 yıllığına kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdikten sonra ilk açıklamalarını FB TV'ye yaptı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe için motivasyonunun en düzeyde olduğunu söylerken, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Çok mutluyum. forma için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK
ayrıca şunları kaydetti: "Şampiyon olmak için geldim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. desteği beni duygulandırdı. Taraftarın desteği her futbolcuyu çok mutlu eder"



Rodrigues dün Sarı-Lacivertliler'le ilk idmanına çıktı. Yıldız oyuncu takımdan ayrı çalışma yaptı.

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