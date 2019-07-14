Fenerbahçe'nin kiralama ücreti ödemeden 2 yıllığına kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdikten sonra ilk açıklamalarını FB TV'ye yaptı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fenerbahçe için motivasyonunun en düzeyde olduğunu söylerken, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Çubuklu forma için savaşacağım" ifadelerini kullandı.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Rodrigues ayrıca şunları kaydetti: "Şampiyon olmak için geldim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarın desteği beni duygulandırdı. Taraftarın desteği her futbolcuyu çok mutlu eder"
Rodrigues dün Sarı-Lacivertliler'le ilk idmanına çıktı. Yıldız oyuncu takımdan ayrı çalışma yaptı.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Rodrigues ayrıca şunları kaydetti: "Şampiyon olmak için geldim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarın desteği beni duygulandırdı. Taraftarın desteği her futbolcuyu çok mutlu eder"
Rodrigues dün Sarı-Lacivertliler'le ilk idmanına çıktı. Yıldız oyuncu takımdan ayrı çalışma yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.