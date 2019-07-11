Gözler Çağlayan’da

G.Saray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması bugün gerçekleştirilecek. Cimbom'da 23 Mart'ta gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu idari açıdan ibra edilmemişti. Çağlayan'da saat 10.30'daki duruşmada tedbir kararının kaldırılması durumunda yönetim 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa yönetim görevine devam edecek.
- Spor
- 11.07.2019
- Gazete
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