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Badou Ndaiye de yolunda

Sarı-Lacivertliler, menajer D’avila önerisiyle gündeme gelen Senegalli yıldızı kiralamak için ile masaya oturdu.

BADOU NDAIYE DE FENER YOLUNDA
Orta alana Emre Belözoğlu'nun dışında bir 8 numara daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de Badou Ndiaye sesleri yükseliyor. Menajer William D'avila'nın önerisiyle Sarı- Lacivertliler'in gündemine gelen Senegalli yıldız için teknik direktör Ersun Yanal'dan onay çıktı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Stoke City ile temasa geçti. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Geçen sezon Galatasaray formasını giyen Ndiaye özellikle sezonun son döneminde başarılı bir performans çizmişti.

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