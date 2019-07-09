Orta alana Emre Belözoğlu'nun dışında bir 8 numara daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de Badou Ndiaye sesleri yükseliyor. Menajer William D'avila'nın önerisiyle Sarı- Lacivertliler'in gündemine gelen Senegalli yıldız için teknik direktör Ersun Yanal'dan onay çıktı. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Stoke City ile temasa geçti. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Geçen sezon Galatasaray formasını giyen Ndiaye özellikle sezonun son döneminde başarılı bir performans çizmişti.