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bombalarını arka arkaya patlatıyor! Rodrigues geliyor...

’ı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden yönetim, ’le de el sıkıştı... Yıldız futbolcu kısa süre içinde imza için ’a gelecek...

Rodrigues geliyor
Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam kadrosuna katan Fenerbahçe yeni sezon önesi 5. ini de yapıyor. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i bitiriyor. Yönetim kısa süre içinde resmi açıklamaya hazırlanıyor.

YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Al Ittihad'ı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden Fenerbahçe bir süredir Rodrigues ile pazarlık yapıyordu. Yoğun görüşmelerin ardından Yeşil Burun'lu futbolcu ile de el sıkışıldı.



2.5 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
Suudi Arabistan'da 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'in Sarı-Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği belirlendi. Yıldız futbolcunun 'a gelmesi bekleniyor.



SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Alınan bilgilere göre Rodrigues'in satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak. Bu rakamın 7 milyon Euro olduğu belirlendi. 28 yaşındaki futbolcu her iki kanattada görev yapıyor.

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