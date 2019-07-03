Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe yeni sezon önesi 5. transferini de yapıyor. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i bitiriyor. Yönetim kısa süre içinde resmi açıklamaya hazırlanıyor.
YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Al Ittihad'ı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden Fenerbahçe bir süredir Rodrigues ile pazarlık yapıyordu. Yoğun görüşmelerin ardından Yeşil Burun'lu futbolcu ile de el sıkışıldı.
2.5 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
Suudi Arabistan'da 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'in Sarı-Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği belirlendi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Alınan bilgilere göre Rodrigues'in satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak. Bu rakamın 7 milyon Euro olduğu belirlendi. 28 yaşındaki futbolcu her iki kanattada görev yapıyor.
YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Al Ittihad'ı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden Fenerbahçe bir süredir Rodrigues ile pazarlık yapıyordu. Yoğun görüşmelerin ardından Yeşil Burun'lu futbolcu ile de el sıkışıldı.
2.5 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ
Suudi Arabistan'da 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'in Sarı-Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği belirlendi. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Alınan bilgilere göre Rodrigues'in satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak. Bu rakamın 7 milyon Euro olduğu belirlendi. 28 yaşındaki futbolcu her iki kanattada görev yapıyor.
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