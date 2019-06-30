G.Saray' ın anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülen Jimmy Durmaz transferiyle ilgili söylentilere cevap verdi.
ŞU AN TATİLDEYİM
Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı İsveçli oyuncu, "Ne olacağını göreceğiz. Benimle ilgilenen takımlar var bunu biliyorum. Ancak şu anda tatildeyim" dedi. L'Equipe gazetesi G.Saray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuş ancak daha sonra 2 taraf anlaşamayınca bu transfer askıya alınmıştı. Durmaz geçen sezon 36 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.
ŞU AN TATİLDEYİM
Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı İsveçli oyuncu, "Ne olacağını göreceğiz. Benimle ilgilenen takımlar var bunu biliyorum. Ancak şu anda tatildeyim" dedi. L'Equipe gazetesi G.Saray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuş ancak daha sonra 2 taraf anlaşamayınca bu transfer askıya alınmıştı. Durmaz geçen sezon 36 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.
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