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i için konuştu: Ne olacağını göreceğiz

’ın anlaşmaya vardığı öne sürülen İsveçli oyuncu , “Ne olacağını görereceğiz” ifadesini kullandı.

Ne olacağını göreceğiz
G.Saray' ın anlaşmaya vardığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülen Jimmy Durmaz iyle ilgili söylentilere cevap verdi.

ŞU AN TATİLDEYİM
Toulouse ile sözleşmesi sona eren İsveçli oyuncu, "Ne olacağını göreceğiz. Benimle ilgilenen takımlar var bunu biliyorum. Ancak şu anda tatildeyim" dedi. L'Equipe gazetesi G.Saray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuş ancak daha sonra 2 taraf anlaşamayınca bu transfer askıya alınmıştı. Durmaz geçen sezon 36 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

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