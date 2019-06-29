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Trabzon’dan tarihi imza! Borçlarını yapılandırdı

, finansal borçlarının, 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını açıkladı. ’dan men tehlikesi de büyük oranda ortadan kalktı.

Trabzon’dan tarihi imza

TRABZONSPOR, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin mali yapısını düzeltmek adına geliştirdiği projekapsamında finansal borçlarını yapılandırdı. Borç yapılandırması yapan ilk kulüp olan Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aktif Bank, , Denizbank ve sından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un böylelikle UEFA'dan men cezası alma tehlikesi de büyük oranda ortadan kalktı.

BORÇLAR SİLİNMEYECEK
'un borç yapılandırması sonrası Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir" denildi.

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