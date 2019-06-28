Yıllarca Fenerbahçe formasını terleten ve birçok başarıya şampiyonluklara imza atan, forması emekli edilerek Ülker Spor Salonu'na asılan Ömer Onan belki de basketbol hayatının en talihsiz olayı ile karşı karşıya geldi. Olay Fenerbahçe-Efes final serisinin 6. maçında yaşandı.
SAKIN MAÇA GELEYİM DEME!
F.Bahçe'ye deplasmanda seyircisiz oynama cezası gelince Başkan Koç, TBF CEO'su Ömer Onan'ı aradı. Salona girmek üzere olan Onan'a Koç, "Sakın maça gelme. Emekli edilen formanı da aşağı indireceğiz" dedi.
ONAN KAPIDAN DÖNDÜ
Büyük bir şaşkınlık yaşayan Onan, üzüntüyle telefonu kapattı ve final serisinin 6. maçını salonda izlemedi. Başkan Koç'un sonrasında Semih Özsoy'a ceza verilmesine de çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.
EMEKLİ FORMA İNDİRİLİYOR
Başkan Koç'un Ömer Onan'ın emekli edilen 7 numaralı formasının yerine önceki gün basketbolu bıraktığını açıklayan Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı'nın formasını Ülker Sports Arena'ya astıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılara imza atan Ömer Onan 100. yıldaki şampiyonlukta yer almıştı.
SAKIN MAÇA GELEYİM DEME!
F.Bahçe'ye deplasmanda seyircisiz oynama cezası gelince Başkan Koç, TBF CEO'su Ömer Onan'ı aradı. Salona girmek üzere olan Onan'a Koç, "Sakın maça gelme. Emekli edilen formanı da aşağı indireceğiz" dedi.
ONAN KAPIDAN DÖNDÜ
Büyük bir şaşkınlık yaşayan Onan, üzüntüyle telefonu kapattı ve final serisinin 6. maçını salonda izlemedi. Başkan Koç'un sonrasında Semih Özsoy'a ceza verilmesine de çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.
EMEKLİ FORMA İNDİRİLİYOR
Başkan Koç'un Ömer Onan'ın emekli edilen 7 numaralı formasının yerine önceki gün basketbolu bıraktığını açıklayan Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı'nın formasını Ülker Sports Arena'ya astıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılara imza atan Ömer Onan 100. yıldaki şampiyonlukta yer almıştı.
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