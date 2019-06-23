FİLEDE büyük zafer... A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Estonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25- 19'luk setlerle deviren takımımız şampiyonluğa ulaştı. Türkiye ile 2. Belarus bu sonuçla Temmuz'da Slovenya'nın başkenti Ljubjana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Burada şampiyon olan ekip 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.