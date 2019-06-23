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Avrupa Altın Lig i’nde zirveye çıktı

Milli Takımı finalde Belarus’u 3-0 yenerek şamp- i yon oldu. Böylece ’na katılma hakkı elde etti.

Efeler avrupa şampiyonu

FİLEDE büyük zafer... A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Lig organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Estonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25- 19'luk setlerle deviren takımımız şampiyonluğa ulaştı. ile 2. Belarus bu sonuçla Temmuz'da Slovenya'nın başkenti Ljubjana'da yapılacak 'na katılma hakkı elde etti. Burada şampiyon olan ekip 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

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