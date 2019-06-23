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Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen bonservisi 'de olan ve geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren için harekete geçti.

Çaykur Rizespor’dan Kerim Frei hamlesi
Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Çaykur Rizespor bonservisi Başakşehir'de olan ve geçen sezonu Maccabi Haifa'da kiralık olarak geçiren için harekete geçti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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