Çaykur Rizespor’dan Kerim Frei hamlesi

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Çaykur Rizespor bonservisi Başakşehir'de olan ve geçen sezonu Maccabi Haifa'da kiralık olarak geçiren Kerim Frei için harekete geçti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
- Spor
- 23.06.2019
- Gazete
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