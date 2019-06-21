Bugünkü
Takvim

’nin müthiş azmi... den 'e

R.Madrid’in yeni yıldızı Mendy önce ye mahkum oldu. Ancak o hastalığı yenmekle kalmadı... 48 mi Euro’ya e’ oldu.

Tekerlekli sandalyeden Real'e

R EAL Madrid'in 48 milyon Euro'luk yeni i Fermand Mendy azmiyle bugünlere geldi. 'nin altyapısında oynarken kalçasından sakatlanan Mendy'e doktorlar bir daha futbol oynayamayacağını söyledi. Ardından bir süre tekerlekli sandalyeye bile mahkum oldu.

HERKESİ ŞAŞIRTTI
ANCAK hızla iyileşerek doktorları yanıltan Mendy önce Le Havre sonra da 'a transfer olarak doktorları bile şaşırttı. Lyon'da gösterdiği performansla önce Fransa 'na sonra da 'e transfer olan Mendy, "İmkansız diye birşey yoktur" sözünü böylece herkese doğrulattı.

MENDY: EN BÜYÜK KULÜBE GELDİM!
İmza töreninde konuşan Mendy, "Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum" dedi. Mendy "Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFernand Mendy’nin müthiş azmi... Tekerlekli sandalyeden Real Madrid'e
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri