R EAL Madrid'in 48 milyon Euro'luk yeni transferi Fermand Mendy azmiyle bugünlere geldi. PSG'nin altyapısında oynarken kalçasından sakatlanan Mendy'e doktorlar bir daha futbol oynayamayacağını söyledi. Ardından bir süre tekerlekli sandalyeye bile mahkum oldu.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

ANCAK hızla iyileşerek doktorları yanıltan Mendy önce Le Havre sonra da Lyon'a transfer olarak doktorları bile şaşırttı. Lyon'da gösterdiği performansla önce Fransa Milli Takımı'na sonra da Real Madrid'e transfer olan Mendy, "İmkansız diye birşey yoktur" sözünü böylece herkese doğrulattı.

MENDY: EN BÜYÜK KULÜBE GELDİM!

İmza töreninde konuşan Mendy, "Dünyanın en büyük kulübünde oynayacağımdan dolayı çok memnunum" dedi. Mendy "Bu takımda olmak mükemmel bir duygu. Umarım her şey yolunda gider. Buraya gelmek benim için bir düştü ve gerçekleşti" ifadesini kullandı.