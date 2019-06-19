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Yıldız futbolcu, “’te kalırsam seçilmem zor görünüyor. O nedenle ’un teklifi çok cazip geliyor” dedi.

Trabzonspor çok cazip
Forvet transferi için uğraşan Trabzonspor'un gözdelerinden biri olan Rachid Alioui flaş açıklamalar yaptı. Ülke basınına konuşan Faslı yıldız, "'te kalırsam Fas Milli Takımı'na seçilmem zor görünüyor. O nedenle Trabzonspor'un teklifi çok cazip geliyor" dedi.

TÜRKİYE ÜST DÜZEY BİR LİG
Türkiye'deki lig maçlarını takip ettiğini dile getiren Alioui, "Belhanda ve Dirar şu anda orada oynuyor. Geçmiş dönemde Amrabat ve Boutaib Türkiye'de forma giydi. Üst düzey bir lig olduğu kesin" ifadesini kullandı.



GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR
Alioui, "Sözleşme konusunda anlaşma sağlarsak yeniden Fas Milli Takımı'na döneceğimi biliyorum. Menajerim Trabzonspor ile görüşmeleri sürdürüyor" diye konuştu.

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