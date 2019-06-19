Cimbom Ever Banega'ya kilitlenmiş durumda... Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızın transferini bitirmek için çok büyük bir çaba harcıyor. Sevilla formasını giyen Banega'nın istatistikleri, Galatasaray'ın bu transferde neden bu kadar istekli olduğunu gözler önüne seriyor.
MAÇ BAŞINA 1.7 KİLİT PASI VAR
Banega geçen sezon La Liga'da çıktığı 32 maçta 55 kilit pas attı. Cimbom'un orta alandaki ikilisi Badou Ndiaye ve Fernando Reges'in attığı toplam kilit pas sayısı ise 40'ta kaldı.
OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNUYOR
Savunma performansı ile de alkış alan Arjantinli 32 maçta 74 top çalarken, Badou 60, Fernando ise 36 kez top çalabildi. Banega 28 top keserek de tüm dikkatleri üzerine çekti.
TAM BİR DRİPLİNG USTASI
Cimbom'un 8 numarası Badou ise 10 kez top kesebildi. Dripling ustası Banega 60 kez adam geçerken, Badou 34, Fernando ise 10 kez adam geçerek Tangocu'nun gerisinde kaldı.
7 GOL ATTI 6 ASİST YAPTI
Ever Banega geçen sezon tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu 7 gol atarken, 6 asist yaptı. Buna karşın Badou Ndiaye 3 gol 3 asist, Fernando ise 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
TARAFTAR NÖBETTE
G.Saraylılar büyük bir heyecanla Banega müjdesini bekliyor. Taraftarlar sosyal medyada adeta nöbet tutuyor.
ALBAYRAK: EVET GÖRÜŞÜYORUZ
Başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Banega transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Albayrak, "Evet görüşmeler var ancak netleşen bir durum yok. Taraftarımız sabırlı olsun" dedi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise "Şu ana kadar Galatasaray'dan Banega ile ilgili bir teklif olmadı" diye konuştu.
MAÇ BAŞINA 1.7 KİLİT PASI VAR
Banega geçen sezon La Liga'da çıktığı 32 maçta 55 kilit pas attı. Cimbom'un orta alandaki ikilisi Badou Ndiaye ve Fernando Reges'in attığı toplam kilit pas sayısı ise 40'ta kaldı.
OYUNU İKİ YÖNLÜ OYNUYOR
Savunma performansı ile de alkış alan Arjantinli 32 maçta 74 top çalarken, Badou 60, Fernando ise 36 kez top çalabildi. Banega 28 top keserek de tüm dikkatleri üzerine çekti.
TAM BİR DRİPLİNG USTASI
Cimbom'un 8 numarası Badou ise 10 kez top kesebildi. Dripling ustası Banega 60 kez adam geçerken, Badou 34, Fernando ise 10 kez adam geçerek Tangocu'nun gerisinde kaldı.
7 GOL ATTI 6 ASİST YAPTI
Ever Banega geçen sezon tüm kulvarlarda 46 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu 7 gol atarken, 6 asist yaptı. Buna karşın Badou Ndiaye 3 gol 3 asist, Fernando ise 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
TARAFTAR NÖBETTE
G.Saraylılar büyük bir heyecanla Banega müjdesini bekliyor. Taraftarlar sosyal medyada adeta nöbet tutuyor.
ALBAYRAK: EVET GÖRÜŞÜYORUZ
Başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Banega transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Albayrak, "Evet görüşmeler var ancak netleşen bir durum yok. Taraftarımız sabırlı olsun" dedi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise "Şu ana kadar Galatasaray'dan Banega ile ilgili bir teklif olmadı" diye konuştu.
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