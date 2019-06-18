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’un teklifi kapıda

basını, ’un ’yu istediğini ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağını iddia etti...

Santos’un teklifi kapıda
İsmi sürekli dedikodularına karışan Mariano için bu kez ülkesinden flaş bir iddia geldi... Brezilya basını, Santos'un tecrübeli sağ bekin transferi için harekete geçtiğini yazdı. İddialara göre Santos önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalıp resmi teklif yapacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin Mariano'nun yüksek maaşından kurtulmak için bu satışa sıcak bakabileceği de öne sürülüyor.

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