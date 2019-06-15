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'da Adebayor sürprizi

’den ayrılması beklenen Togolu forvet’in Bordo-Mavililer’e teklif edildiği öne sürüldü. Adebayor geçen sezon 24 maçta 4 kez ağları sarsmayı başardı.

Adebayor sürprizi
BAŞAKŞEHİR'DEN ayrılması beklenen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Togolu forvetin menajerler aracılığıyla 'a önerildiği ve Bordo-Mavili yönetimin düşünmek için süre istediği öne sürüldü. Adebayor geçen sezon 24 maçta 4 kez ağları sarsmayı başardı.

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