BAŞAKŞEHİR'DEN ayrılması beklenen Emmanuel Adebayor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Togolu forvetin menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği ve Bordo-Mavili yönetimin düşünmek için süre istediği öne sürüldü. Adebayor geçen sezon 24 maçta 4 kez ağları sarsmayı başardı.
- Spor
- 15.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.