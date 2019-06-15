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'tan Schürrle hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Yöneticiler, sezonu Fulham’da kiralık geçiren Alman kanat oyuncusunun menajeri ile görüşme yaptı... Schürrle’ye 2.5 milyon Euro teklif eden , Dortmund’la da kiralama formülünü masaya yatıracak.

Kartal’dan Schürrle hamlesi

İLK olarak hücum bölgesini takviye etmek için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi... Siyah- Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın çok istediği Andre Schürrle için atağa kalktı. Yönetim, Alman yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı.

DORTMUND'LA DA GÖRÜŞÜLECEK
ALINAN bilgilere göre Beşiktaş, sezonu Fulham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2.5 milyon Euro teklif etti. Yönetim Dortmund kulübüyle de masaya oturacak.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
BEŞİKTAŞ Alman kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Dortmund'un yeni sezonda da Schürrle'yi kadroda düşünmediği belirtiliyor.

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