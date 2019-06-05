Bugünkü
Takvim

Başkanı son sözünü söyledi: Abdülkadir ve Yusuf'u satmayacağız

Başkanı 2 yıldızı takımda tutmaya karar verdiklerini ifade etti. “Abdülkadir ve Yusuf için ciddi teklifler var. Ancak biz ikisini de satmayacağız. Elimizdeki kadro korunacak. Bu konuda karar verdik...” “’ya yönetim olarak en son teklifimizi ilettik. Kendisi şu anda tatile çıktı... Cumartesi ya da pazar bize kararını bildirecek.”

Abdülkadir ve Yusuf'u satmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı. Bordo-Mavili kulübün başkanı takımın yıldız oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını ifade etti.

KADROMUZU BOZMAYACAĞIZ
Ağaoğlu, "Açık söyleyeyim Abdülkadir ve Yusuf'a gelen teklifler var. Ancak biz bu iki oyuncumuzu da kadroda tutmak istiyoruz. Elimizdeki kadroyu bozmak istemiyoruz. Bu konuda karar verdik" dedi.

TAKVİYE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Yusuf Yazıcı ve Aldülkadir'i satmayacakları gibi kadroya da takviye yapmayı düşündüklerinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Bu konuda transfer çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor" ifadesini kullandı.

RODALLEGA'YA TEKLİFİMİZİ YAPTIK
Sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'nın durumuna da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Kendisine önerebileceğimiz en yüksek teklifi yaptık. Cumartesi ya da pazar günü kararını verecek" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son sözünü söyledi: Abdülkadir ve Yusuf'u satmayacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri