Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı. Bordo-Mavili kulübün başkanı takımın yıldız oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını ifade etti.

KADROMUZU BOZMAYACAĞIZ

Ağaoğlu, "Açık söyleyeyim Abdülkadir ve Yusuf'a gelen teklifler var. Ancak biz bu iki oyuncumuzu da kadroda tutmak istiyoruz. Elimizdeki kadroyu bozmak istemiyoruz. Bu konuda karar verdik" dedi.

TAKVİYE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Yusuf Yazıcı ve Aldülkadir'i satmayacakları gibi kadroya da takviye yapmayı düşündüklerinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Bu konuda transfer çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor" ifadesini kullandı.

RODALLEGA'YA TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Sözleşmesi ​sona eren Hugo Rodallega'nın durumuna da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Kendisine önerebileceğimiz en yüksek teklifi yaptık. Cumartesi ya da pazar günü kararını verecek" diye konuştu.