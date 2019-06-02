Denizlispor Bursalı Yusuf’la temasta

Akhisarsporlu kanat oyuncusu Güray Vural ve Kayserisporlu sağ bek Tiago Lopes ile prensipte anlaşma sağlayan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un, küme düşen Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı istediği bildirildi. Denizli Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Yusuf Erdoğan ile masaya oturması bekleniyor.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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