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Denizlispor Bursalı Yusuf’la temasta

Denizlispor Bursalı Yusuf’la temasta
Akhisarsporlu kanat oyuncusu Güray Vural ve Kayserisporlu sağ bek Tiago Lopes ile prensipte anlaşma sağlayan 'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un, küme düşen Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı istediği bildirildi. Denizli Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Yusuf Erdoğan ile masaya oturması bekleniyor.

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