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Muğdat'ı istiyor

Sivasspor’un gözü Muğdat Çelik’te
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e 'un talip olduğu öğrenildi. Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu bildirildi. Ancak 'da devam etmek isteyen 'in Fatih Terim'in kararını bekleyeceği ve buna göre harekat edeceği bildirildi. Muğdat, Cimbom'da 4 gol ve 1 asist üretti.

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