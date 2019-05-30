Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Olcay Şahan eski kulübüne dönüş hazırlığında. Şahan'ın Siyah- Beyazlı yönetimle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile anlaşamazsa Bundesliga ekiplerinden biriyle temasa geçecek.
- Spor
- 30.05.2019
- Gazete
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