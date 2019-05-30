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Olcay Şahan dönüş yolunda
Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Olcay Şahan eski kulübüne dönüş hazırlığında. Şahan'ın Siyah- Beyazlı yönetimle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile anlaşamazsa Bundesliga ekiplerinden biriyle temasa geçecek.

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